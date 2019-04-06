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Для відмови від імпортного газу
потрібно ще 5 років, - Зубко

Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:37

Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко

Пропонуємо до обговорення:
Україна зможе відмовитися від закупівлі імпортного газу через п'ять років завдяки зменшенню його споживання і видобутку власного газу.

Дивися повний текст Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко.
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