Україна зможе відмовитися від закупівлі імпортного газу через п'ять років завдяки зменшенню його споживання і видобутку власного газу.
Дивися повний текст Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 11:37
Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко
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Дивися повний текст Для відмови від імпортного газу потрібно ще 5 років, - Зубко.
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