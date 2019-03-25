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Заробітчани переказали в Україну
рекордні 14 мільярдів...

Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:33

Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Трудові мігранти в усьому світі в 2018 році переказали в свої рідні країни рекордні суми грошей.

Дивися повний текст Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:33

Спасибо, ребята! Шлите еще! "И не возвращайтесь никогда". (С)
truestorytvua
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:41

Люди - это новая нефть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:57

И где эти 14 млрд? Можно написать хоть 114, их все равно кроме матрасов никто не увидит.
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:34

Это ответ тем кто ноет, что за границей нифига не платят. И там все плохо. Там все хорошо. Здесь плохо.

Думай!
Если конечно есть чем.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:19

  777serg87 написав:И где эти 14 млрд? Можно написать хоть 114, их все равно кроме матрасов никто не увидит.

На курс в обменке посмотрите. Если бы не заробитчане - уже давно был бы доллар по 40-50.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 16:01

  777serg87 написав:И где эти 14 млрд?


Действительно, что это за упущение. Должны срочно предьявить каждому, выставить на всеобщее обозрение!

Срочно пожалуйся в спортлото, пусть исправят упущение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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