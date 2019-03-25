Трудові мігранти в усьому світі в 2018 році переказали в свої рідні країни рекордні суми грошей.
Дивися повний текст Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів доларів.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 13:33
Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів...
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Дивися повний текст Заробітчани переказали в Україну рекордні 14 мільярдів доларів.
Додано: Вів 09 кві, 2019 13:41
Люди - это новая нефть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 кві, 2019 13:57
И где эти 14 млрд? Можно написать хоть 114, их все равно кроме матрасов никто не увидит.
Додано: Вів 09 кві, 2019 14:34
Это ответ тем кто ноет, что за границей нифига не платят. И там все плохо. Там все хорошо. Здесь плохо.
Думай!
Если конечно есть чем.
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:19
Додано: Вів 09 кві, 2019 16:01
Действительно, что это за упущение. Должны срочно предьявить каждому, выставить на всеобщее обозрение!
Срочно пожалуйся в спортлото, пусть исправят упущение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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