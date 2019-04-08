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У НГТУ озвучили
вартість теледебатів

У НГТУ озвучили вартість теледебатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:44

У НГТУ озвучили вартість теледебатів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління НГТУ Зураб Аласанія.

Дивися повний текст У НГТУ озвучили вартість теледебатів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 13:45

"По его словам, эта сумма включает аренду студии, камер, стоимость трансляции, а также зарплату работников."
Ага, когда государство само у себя студию/стадион арендует - то это из одного кармана в другой деньги переложили. То же и камеры.
А вот работников реально жалко - как фактически сказал Зураб: без дебатов им заплату не платят. Или соврал?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:37

А какой смысл в дебатах если один из участников не появится?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:45

Re: У НГТУ озвучили вартість теледебатів

RomanTik написав:А какой смысл в дебатах если один из участников не появится?
И кто же?
Faceless
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