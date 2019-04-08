Про це повідомив голова правління НГТУ Зураб Аласанія.
Дивися повний текст У НГТУ озвучили вартість теледебатів.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 13:44
У НГТУ озвучили вартість теледебатів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НГТУ озвучили вартість теледебатів.
Додано: Вів 09 кві, 2019 13:45
"По его словам, эта сумма включает аренду студии, камер, стоимость трансляции, а также зарплату работников."
Ага, когда государство само у себя студию/стадион арендует - то это из одного кармана в другой деньги переложили. То же и камеры.
А вот работников реально жалко - как фактически сказал Зураб: без дебатов им заплату не платят. Или соврал?
Додано: Вів 09 кві, 2019 14:45
Re: У НГТУ озвучили вартість теледебатів
И кто же?
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