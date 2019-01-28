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Як Kyiv Smart Card
поповнити без комісії

Як Kyiv Smart Card поповнити без комісії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:32

Як Kyiv Smart Card поповнити без комісії

Пропонуємо до обговорення:
Portmone.com запустив послугу поповнення єдиного електронного квитка. Поповнити картку можна без комісії на сайті, або за допомогою Android / iOS додатку Portmone.

Дивися повний текст Як Kyiv Smart Card поповнити без комісії.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:32

А кто мешает пополнить на сайте kyiv-smart-card?
yuriy_b_z
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