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На чому IT-гіганти заробили
свої мільярди в 2018 році...

На чому IT-гіганти заробили свої мільярди в 2018 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:54

На чому IT-гіганти заробили свої мільярди в 2018 році...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження провело видання Visual Capitalist.

Дивися повний текст На чому IT-гіганти заробили свої мільярди в 2018 році (інфографіка).
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