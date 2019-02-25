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BBC заплатить Порошенку 50
тис. фунтів компенсації за...

BBC заплатить Порошенку 50 тис. фунтів компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:59

BBC заплатить Порошенку 50 тис. фунтів компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Порошенко повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Дивися повний текст BBC заплатить Порошенку 50 тис. фунтів компенсації за наклеп на його адресу.
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