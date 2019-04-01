Загальне зниження залізничного пасажиропотоку в сполученні Україна - Російська Федерація за п'ять років становить майже 64%.
Дивися повний текст За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між Україною і РФ скоротився на 64%.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 15:04
За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між...
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Дивися повний текст За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між Україною і РФ скоротився на 64%.
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:04
"За пять лет пассажиропоток железнодорожным транспортом между Украиной и РФ сократился на 64%" - это достижение?
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