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За п'ять років пасажиропотік
залізничним транспортом між...

За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:04

За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між...

Пропонуємо до обговорення:
Загальне зниження залізничного пасажиропотоку в сполученні Україна - Російська Федерація за п'ять років становить майже 64%.

Дивися повний текст За п'ять років пасажиропотік залізничним транспортом між Україною і РФ скоротився на 64%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:04

"За пять лет пассажиропоток железнодорожным транспортом между Украиной и РФ сократился на 64%" - это достижение?
Cactus
 
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