Отдых в Украине

Львів в плані архітектури обов'язково треба відвідати. Тут зосереджено біля 50% всіх архітектурних цінностей України. 5 днів приблизно буде потрібно для ознайомлення з основними цікавинками. За 400-500 грн. на добу можна зняти квартиру. Хостел дешевше в 2 рази. Якщо готувати самостійно вдома, можна зекономити. Якщо в кафе їсти, то 200-300 грн. Основні пам'ятки в серцевині міста. З Площі Ринок можна розпочати екскурсію. Ратуша, італійський дворик, чорна кам'яниця. Тут є екскурсійний бусик. Церкви, музеї, будинок вчених, Личаківський цвинтар, Високий замок, Домініканський собор.... Можна погуглити. Можна взяти екскурсію за місто в Карпати чи на замки... На Різдво ціни захмарні за житло, краще в звичайні дні їхати.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Я б не сказала що прямо в рази дешевше. в Затоці номер на добу коштує приблизно 400 грн, но ми в червні їдемо в Ханью, Крит і проживання на добу теж обходиться в 450 грн, но це не в готелі. ми орендуємо апартаменти. звісно ж порівняно з цінами західної Європи, в нас дешевше. но якщо їхати на море, Болгарія та Туреччина пропонує те саме за майже ті ж ціни. Тільки сервіс в них на багато кращий. Я особисто в нас на морі тільки раз була. Це був Крим 2008 року. Та, там красиво. Но коли заходить мова за те, що у вас нечисто чи бракує сервісу, у відповідь щось на подобу "вам має моря хватити, а ви ще за сервіс запитуєте" Після того туди більше і не їхала. Звісно ж думаю в курортних містах таких як Ялта в хороших готелях (та й думаю в Одесі так само), сервіс надають хороший но ціни такі як допустимо у Туреччині. А там і море тепліше і приємніше плавати.