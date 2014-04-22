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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:30

Отдых в Украине

Уважаемые форумчане!

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.

А где привыкли отдыхать в Украине Вы? И во сколько вам обходится такой отдых в Украине?

Что можете рассказать про сервис и условия в Украине? Куда бы ехать не советовали ни за какие деньги? :)

С ув. Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 18:33

Львів

Львів в плані архітектури обов'язково треба відвідати. Тут зосереджено біля 50% всіх архітектурних цінностей України. 5 днів приблизно буде потрібно для ознайомлення з основними цікавинками. За 400-500 грн. на добу можна зняти квартиру. Хостел дешевше в 2 рази. Якщо готувати самостійно вдома, можна зекономити. Якщо в кафе їсти, то 200-300 грн. Основні пам'ятки в серцевині міста. З Площі Ринок можна розпочати екскурсію. Ратуша, італійський дворик, чорна кам'яниця. Тут є екскурсійний бусик. Церкви, музеї, будинок вчених, Личаківський цвинтар, Високий замок, Домініканський собор.... Можна погуглити. :P Можна взяти екскурсію за місто в Карпати чи на замки... :P На Різдво ціни захмарні за житло, краще в звичайні дні їхати.Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:08

Я б не сказала що прямо в рази дешевше. в Затоці номер на добу коштує приблизно 400 грн, но ми в червні їдемо в Ханью, Крит і проживання на добу теж обходиться в 450 грн, но це не в готелі. ми орендуємо апартаменти. звісно ж порівняно з цінами західної Європи, в нас дешевше. но якщо їхати на море, Болгарія та Туреччина пропонує те саме за майже ті ж ціни. Тільки сервіс в них на багато кращий. Я особисто в нас на морі тільки раз була. Це був Крим 2008 року. Та, там красиво. Но коли заходить мова за те, що у вас нечисто чи бракує сервісу, у відповідь щось на подобу "вам має моря хватити, а ви ще за сервіс запитуєте" Після того туди більше і не їхала. Звісно ж думаю в курортних містах таких як Ялта в хороших готелях (та й думаю в Одесі так само), сервіс надають хороший но ціни такі як допустимо у Туреччині. А там і море тепліше і приємніше плавати.
yaprintseva
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:04

В основному на Азовське море їздимо, це влітку, а на зиму побудували лазню , там і відпочиваємо :D
JuliYa7
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 23:04

JuliYa7
отдых по Украине автотур отличный вариант :wink:
InnaValz67
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:50

  Ірина_ написав:Уважаемые форумчане!

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.



нет у нас таких мест, где будет лучше чем в Европе. Не вопрос, цены конечно же ниже, например на отдых в горах. Но инфраструктуры почти никакой, если исключить Буковель. Дорог даже нормальных нет к каким-то основным достопримечательностям в Карпатах.
Laven
 
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