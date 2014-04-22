Форуми / Персональні Фінанси / Туризм - подорожі

Україною та світом / Отдых в Украине Отдых в Украине + Додати

тему Відповісти

на тему Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць

Додано: Вів 09 кві, 2019 15:30 Отдых в Украине Уважаемые форумчане!



Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.



А где привыкли отдыхать в Украине Вы? И во сколько вам обходится такой отдых в Украине?



Что можете рассказать про сервис и условия в Украине? Куда бы ехать не советовали ни за какие деньги?



С ув. Ирина Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.А где привыкли отдыхать в Украине Вы? И во сколько вам обходится такой отдых в Украине?Что можете рассказать про сервис и условия в Украине? Куда бы ехать не советовали ни за какие деньги?С ув. Ирина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 1013 З нами з: 14.09.13 Подякував: 182 раз. Подякували: 732 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2019 18:33 Львів Можна взяти екскурсію за місто в Карпати чи на замки... На Різдво ціни захмарні за житло, краще в звичайні дні їхати. Львів в плані архітектури обов'язково треба відвідати. Тут зосереджено біля 50% всіх архітектурних цінностей України. 5 днів приблизно буде потрібно для ознайомлення з основними цікавинками. За 400-500 грн. на добу можна зняти квартиру. Хостел дешевше в 2 рази. Якщо готувати самостійно вдома, можна зекономити. Якщо в кафе їсти, то 200-300 грн. Основні пам'ятки в серцевині міста. З Площі Ринок можна розпочати екскурсію. Ратуша, італійський дворик, чорна кам'яниця. Тут є екскурсійний бусик. Церкви, музеї, будинок вчених, Личаківський цвинтар, Високий замок, Домініканський собор.... Можна погуглити.Можна взяти екскурсію за місто в Карпати чи на замки...На Різдво ціни захмарні за житло, краще в звичайні дні їхати. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26656 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1869 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2019 17:08 Я б не сказала що прямо в рази дешевше. в Затоці номер на добу коштує приблизно 400 грн, но ми в червні їдемо в Ханью, Крит і проживання на добу теж обходиться в 450 грн, но це не в готелі. ми орендуємо апартаменти. звісно ж порівняно з цінами західної Європи, в нас дешевше. но якщо їхати на море, Болгарія та Туреччина пропонує те саме за майже ті ж ціни. Тільки сервіс в них на багато кращий. Я особисто в нас на морі тільки раз була. Це був Крим 2008 року. Та, там красиво. Но коли заходить мова за те, що у вас нечисто чи бракує сервісу, у відповідь щось на подобу "вам має моря хватити, а ви ще за сервіс запитуєте" Після того туди більше і не їхала. Звісно ж думаю в курортних містах таких як Ялта в хороших готелях (та й думаю в Одесі так само), сервіс надають хороший но ціни такі як допустимо у Туреччині. А там і море тепліше і приємніше плавати. yaprintseva Повідомлень: 2 З нами з: 21.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 09:04 лазню , там і відпочиваємо В основному на Азовське море їздимо, це влітку, а на зиму побудували, там і відпочиваємо JuliYa7 Повідомлень: 1 З нами з: 23.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2019 23:04 JuliYa7

отдых по Украине автотур отличный вариант отдых по Украине автотур отличный вариант InnaValz67 Повідомлень: 2 З нами з: 04.06.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 10:50 Ірина_ написав: Уважаемые форумчане!



Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.



Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.



нет у нас таких мест, где будет лучше чем в Европе. Не вопрос, цены конечно же ниже, например на отдых в горах. Но инфраструктуры почти никакой, если исключить Буковель. Дорог даже нормальных нет к каким-то основным достопримечательностям в Карпатах. нет у нас таких мест, где будет лучше чем в Европе. Не вопрос, цены конечно же ниже, например на отдых в горах. Но инфраструктуры почти никакой, если исключить Буковель. Дорог даже нормальных нет к каким-то основным достопримечательностям в Карпатах. Laven Повідомлень: 4 З нами з: 09.06.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Поездки, отдых, туризм 1 ... 8 , 9 , 10

ТупУм » Вів 22 кві, 2014 09:55 93 30671

V2 Чет 30 тра, 2019 21:15