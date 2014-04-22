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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:07

Re: Отдых в Украине

Очень хотим поехать летов в Карпаты. Мне кажется что зеленые карпаты намного красивее, чем белые
kmalvina71
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:29

а, во Львов необходимо съездить обязательно. Посмотреть архитектуру города. А ещё мне там нравятся кафе, которые располагают на крышах здания. Если ехать туда компанией, то можно в хостеле арендовать целый номер и с человека получить 150-200 грн. в день проживание.
rorum123
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:38

Все "рекламируют" Одессу и Затоку, но как по мне - это дорого, а в Одессе еще и не покупаешься нормально, нужно за город ехать. так что вот туда ехать отдыхать точно не советую
Milkazz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:05

  yaprintseva написав:Я б не сказала що прямо в рази дешевше. в Затоці номер на добу коштує приблизно 400 грн, но ми в червні їдемо в Ханью, Крит і проживання на добу теж обходиться в 450 грн, но це не в готелі.

Два года подряд заезжал по дороге домой на пару тройку дней, заказывал заранее от 700-900 номер на двоих мини-отель прямо на море. Какие номера могут быть в Затоке сейчас за 400 грн. даже не знаю. Можно посмотреть на букинге, разница с личным бронированием не такая огромная, для примера.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:03

Re: Отдых в Украине

а как можно уставать в Украине,чтобы тут отдыхать?......
Разве що устать бухать и пахать....Беда,нет слов.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:35

  ruvex написав:
  yaprintseva написав:Я б не сказала що прямо в рази дешевше. в Затоці номер на добу коштує приблизно 400 грн, но ми в червні їдемо в Ханью, Крит і проживання на добу теж обходиться в 450 грн, но це не в готелі.

Два года подряд заезжал по дороге домой на пару тройку дней, заказывал заранее от 700-900 номер на двоих мини-отель прямо на море. Какие номера могут быть в Затоке сейчас за 400 грн. даже не знаю.

В Затоке уже сделали канализацию? Или по прежнему все в море?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41

Gastarbaiter в ямы было пару лет назад.Но то при Порохе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:52

  kmalvina71 написав:Очень хотим поехать летов в Карпаты. Мне кажется что зеленые карпаты намного красивее, чем белые

тогда вам стоит поторопиться, пока их полностью не вырубили.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55

Re: Отдых в Украине

Последний раз была на украинском море в Затоке (даже достаточно в неплохом отеле Бриз де Люкс) в 2015 году и больше туда не ногой. Обожаю Красное море и я не на столько богата, что бы отдыхать в Одессе...
vetka
 
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  #<12
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