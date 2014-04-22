Отдых в Украине

Додано: Сер 10 лип, 2019 14:03

а как можно уставать в Украине,чтобы тут отдыхать?......

Разве що устать бухать и пахать....Беда,нет слов.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен