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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:07
Re: Отдых в Украине
Очень хотим поехать летов в Карпаты. Мне кажется что зеленые карпаты намного красивее, чем белые
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:29
а, во Львов необходимо съездить обязательно. Посмотреть архитектуру города. А ещё мне там нравятся кафе, которые располагают на крышах здания. Если ехать туда компанией, то можно в хостеле арендовать целый номер и с человека получить 150-200 грн. в день проживание.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:38
Все "рекламируют" Одессу и Затоку, но как по мне - это дорого, а в Одессе еще и не покупаешься нормально, нужно за город ехать. так что вот туда ехать отдыхать точно не советую
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:05
Два года подряд заезжал по дороге домой на пару тройку дней, заказывал заранее от 700-900 номер на двоих мини-отель прямо на море. Какие номера могут быть в Затоке сейчас за 400 грн. даже не знаю. Можно посмотреть на букинге, разница с личным бронированием не такая огромная,
Black Jack - White Business
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:03
Re: Отдых в Украине
а как можно уставать в Украине,чтобы тут отдыхать?......
Разве що устать бухать и пахать....Беда,нет слов.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:35
В Затоке уже сделали канализацию? Или по прежнему все в море?
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:41
Gastarbaiter в ямы было пару лет назад.Но то при Порохе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:55
Re: Отдых в Украине
Последний раз была на украинском море в Затоке (даже достаточно в неплохом отеле Бриз де Люкс) в 2015 году и больше туда не ногой. Обожаю Красное море и я не на столько богата, что бы отдыхать в Одессе...
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:30
Частенько подорожуєте?
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З пов.
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:44
Ну Львов и что еще? Может замков десять в хорошем состоянии наберется: Олесько, Подгорцы, Золочев, Збараж, Ужгород, Мукачево, Хотын, Каменец-Подольский, Меджибож. Про старые центры городов я вообще. В Европе этого добра в десять раз в больше
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