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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:15
Re: Отдых в Украине
Мы тоже с мужем решили отдохнуть в Украине, так что тема для меня тоже интересна. Слышала что для двоих 50-60$ в день может хватит.
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:23
В Украине мы ездили отдыхать в Курортное, Одесская область. Нашли там хорошее жилье и приятно провели время. Что понравилось - так это бесконечно длинный песчаный пляж! Хоть влево, хоть вправо - пляж, можно абсолютно спокойно найти место для отдыха без тучи людей на пляже.
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