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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:15

Re: Отдых в Украине

Мы тоже с мужем решили отдохнуть в Украине, так что тема для меня тоже интересна. Слышала что для двоих 50-60$ в день может хватит.
katfin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.19
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:23

В Украине мы ездили отдыхать в Курортное, Одесская область. Нашли там хорошее жилье и приятно провели время. Что понравилось - так это бесконечно длинный песчаный пляж! Хоть влево, хоть вправо - пляж, можно абсолютно спокойно найти место для отдыха без тучи людей на пляже.
van_dam
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.08.19
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