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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:15

Re: Отдых в Украине

Мы тоже с мужем решили отдохнуть в Украине, так что тема для меня тоже интересна. Слышала что для двоих 50-60$ в день может хватит.
katfin
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:23

В Украине мы ездили отдыхать в Курортное, Одесская область. Нашли там хорошее жилье и приятно провели время. Что понравилось - так это бесконечно длинный песчаный пляж! Хоть влево, хоть вправо - пляж, можно абсолютно спокойно найти место для отдыха без тучи людей на пляже.
van_dam
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:42

Если хочется не понтов, а просто нормального спокойного отдыха за разумные деньги, есть куча отличных мест и поселков под Одессой. На 70-километровом плажном побережье каждый может найти подходящий вариант по вкусу и кошельку. Хочешь едь машиной с палаткой, хочешь выбирай апартаменты, квартиру, номер в отеле, пансионате или на базе отдыха. Да, инфраструктура и сервис могут быть не такими, как за границей, но дорога и питание (да и вся поездка) обойдутся в разы дешевле.
LifeHack1
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:50

Re: Отдых в Украине

LifeHack1 написав:Если хочется не понтов, а просто нормального спокойного отдыха за разумные деньги, есть куча отличных мест и поселков под Одессой. На 70-километровом плажном побережье каждый может найти подходящий вариант по вкусу и кошельку. Хочешь едь машиной с палаткой, хочешь выбирай апартаменты, квартиру, номер в отеле, пансионате или на базе отдыха. Да, инфраструктура и сервис могут быть не такими, как за границей, но дорога и питание (да и вся поездка) обойдутся в разы дешевле.

Озвучьте лучше ценник на это "в разы дешевле", особенно с апартаментами или номером в отеле.
Faceless
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