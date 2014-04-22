Зубровка или горилка дороже?
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:58
Зубровка или горилка дороже?
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:27
Re: Отдых в Украине
В Украине конечно очень много красивых мест и городов где можно отдохнуть и куда поехать... но у меня душа больше всего тянется к Карпатам.. там такой воздух.. а какая природа.. а горы.. эххх
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:10
Мне понравилось В Шаяне, Закарпатье. Там минеральные источники, воздух чистый, екопитание, и вообще - релакс.
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