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Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:58
zlajamasha1488 написав:
Отдыхаю как у нас так и в Польше, в Украине получается дороже
Зубровка или горилка дороже?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 00:27
В Украине конечно очень много красивых мест и городов где можно отдохнуть и куда поехать... но у меня душа больше всего тянется к Карпатам.. там такой воздух.. а какая природа.. а горы.. эххх
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:10
Ірина_ написав:Уважаемые форумчане!
Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.
А где привыкли отдыхать в Украине Вы? И во сколько вам обходится такой отдых в Украине?
Что можете рассказать про сервис и условия в Украине? Куда бы ехать не советовали ни за какие деньги?
С ув. Ирина
Мне понравилось В Шаяне, Закарпатье. Там минеральные источники, воздух чистый, екопитание, и вообще - релакс.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:46
Куда стоит съездить этим летом в Украине: советы путешественника Богдана Логвиненкоhttps://www.liga.net/society/articles/k ... logvinenko
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