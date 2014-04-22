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Отдых в Украине

Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:58

  zlajamasha1488 написав:Отдыхаю как у нас так и в Польше, в Украине получается дороже

Зубровка или горилка дороже?
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:27

Re: Отдых в Украине

В Украине конечно очень много красивых мест и городов где можно отдохнуть и куда поехать... но у меня душа больше всего тянется к Карпатам.. там такой воздух.. а какая природа.. а горы.. эххх
Nathaniel
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:10

  Ірина_ написав:Уважаемые форумчане!

Говорят, в Украине есть много мест, где отпуск получится не хуже, чем в Европе. При этом все обойдется в разы дешевле.

А где привыкли отдыхать в Украине Вы? И во сколько вам обходится такой отдых в Украине?

Что можете рассказать про сервис и условия в Украине? Куда бы ехать не советовали ни за какие деньги? :)

С ув. Ирина

Мне понравилось В Шаяне, Закарпатье. Там минеральные источники, воздух чистый, екопитание, и вообще - релакс.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:46

Re: Отдых в Украине

Куда стоит съездить этим летом в Украине: советы путешественника Богдана Логвиненко
https://www.liga.net/society/articles/k ... logvinenko
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