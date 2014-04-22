RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Отдых в Украине

Отдых в Украине
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37

  чик написав:Alex2007
та сама сгниёт, как баржа в крыжановке. малые с неё прыгали в море, а сча там пусто и половина "местных" даже не знают, шо она там была...

В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45

  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 07.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30

  fler написав:
  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0

Ну для чого Ви таке пишете на ніч? :D
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте... :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8213
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58

Re: Отдых в Украине

Ми з палатками на Дністрі зазвичай відпочивали то найкращий відпочинок, а так то думаю які різниця де, головне це емоції і враження.
Алексей31
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поездки, отдых, туризм 1 ... 10, 11, 12
ТупУм » Вів 22 кві, 2014 10:55
115 42568
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 13:01
isichko
Уроки выживания в лесу Активный отдых, строительство укрытий
imovievideosscenes » Вів 26 тра, 2020 21:48
0 13449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 21:48
imovievideosscenes

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.