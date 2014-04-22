В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 29 чер, 2020 17:37
В начале 90х был в Судаке, там на пляже в прибое был вровень с водой остов деревянного корабля, оббитый медью, как сейчас не знаю, но корабли ещё с царя валялись...
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45
Кому как отдыхается в Одессе...
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30
Ну для чого Ви таке пишете на ніч?
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58
Re: Отдых в Украине
Ми з палатками на Дністрі зазвичай відпочивали то найкращий відпочинок, а так то думаю які різниця де, головне це емоції і враження.
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