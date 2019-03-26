Всього в апараті міністерства працює 911 співробітників.
Дивися повний текст Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 15:51
Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС.
Додано: Вів 09 кві, 2019 15:51
Уж больно хитро написано: не написано сколько зарплата, и входит ли сюда премия, и прочие надбавки ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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