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Названо середню заробітну
плату працівника апарату МВС

Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:51

Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС

Пропонуємо до обговорення:
Всього в апараті міністерства працює 911 співробітників.

Дивися повний текст Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 15:51

Размер средней заработной платы ...после удержания налогов и сборов составил...

Уж больно хитро написано: не написано сколько зарплата, и входит ли сюда премия, и прочие надбавки ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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