Багато українців досі не реалізувало своє право переведення житла у приватну власність.
Дивися повний текст Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло. Порядок та документи.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05
Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло....
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Дивися повний текст Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло. Порядок та документи.
Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05
Где брать эту справку о составе семьи???? Если она уже не выдаётся!! Не могу приватизировать квартиру из-за неё
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