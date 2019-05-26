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Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся
приватизувати житло....

Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05

Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло....

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців досі не реалізувало своє право переведення житла у приватну власність.

Дивися повний текст Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло. Порядок та документи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05

Где брать эту справку о составе семьи???? Если она уже не выдаётся!! Не могу приватизировать квартиру из-за неё
trigubmisha
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:49

В городе Запороже вместо данной справки райадминистрации запрашивают в Департаменте ЖКХ горсовета, по заявлению заявителя, информацию о количестве зарегистрированных жильцов. К этой информации заявитель прилагает именные справки о регистрации на каждого жильца. Например: информация Департамента о регистрации 3-х человек + 3 именные справки о регистрации на каждого из них. Этот "компот" в Запорожье заменяет справку о составе семьи.
fedotov-maxim
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:00

Требуют в ЖЭКЕ трудовую книжку нотариально заверенную, при подаче документов на приватизацию комнат в общежитии. Насколько законны эти требования и должен ли я их выполнять, какая норма или статья закона Украины присутсвует.
igcone90
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