Багато українців досі не реалізувало своє право переведення житла у приватну власність.
Дивися повний текст Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло. Порядок та документи.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05
Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ольга Додух: Якщо ви збираєтеся приватизувати житло. Порядок та документи.
Додано: Вів 09 кві, 2019 17:05
Где брать эту справку о составе семьи???? Если она уже не выдаётся!! Не могу приватизировать квартиру из-за неё
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:49
В городе Запороже вместо данной справки райадминистрации запрашивают в Департаменте ЖКХ горсовета, по заявлению заявителя, информацию о количестве зарегистрированных жильцов. К этой информации заявитель прилагает именные справки о регистрации на каждого жильца. Например: информация Департамента о регистрации 3-х человек + 3 именные справки о регистрации на каждого из них. Этот "компот" в Запорожье заменяет справку о составе семьи.
Додано: Чет 20 чер, 2019 20:00
Требуют в ЖЭКЕ трудовую книжку нотариально заверенную, при подаче документов на приватизацию комнат в общежитии. Насколько законны эти требования и должен ли я их выполнять, какая норма или статья закона Украины присутсвует.
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