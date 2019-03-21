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Названо найдорожчих топ-менеджерів держкомпаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчим топ-менеджером є голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв
Дивися повний текст Названо найдорожчих топ-менеджерів держкомпаній (інфографіка)
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Додано: Вів 09 кві, 2019 19:22
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