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ЄІБ направив 1,5 млрд євро на розвиток малого та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 19:30
Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає Харківську область як одну з пріоритетних для співробітництва в Україні і веде переговори з владою Харкова про участь у проекті "Безпечне місто".
Дивися повний текст ЄІБ направив 1,5 млрд євро на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
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Додано: Вів 09 кві, 2019 19:30
Это с концами,наверное Украина для Европы мощный конвертационный центр ...вывод в нал.
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AlexMotel
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