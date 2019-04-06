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Дивися повний текст \"Укравтодор\" відкрив ділянку першої бетонної дороги в Україні (відео).
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Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18
"Укравтодор" відкрив ділянку першої бетонної дороги в...
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Дивися повний текст \"Укравтодор\" відкрив ділянку першої бетонної дороги в Україні (відео).
Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18
"Такого до нас не делал никто”
В смысле ? Никто не делал в Украине бетонных дорог ? Приглашаю Омеляна на житомирскую окружную - сделает для себя открытие.
Кстати, Бориспольская трасса тоже бетонная, только сверху чуть асфальта, который регулярно сыпется.
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