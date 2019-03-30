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НКРЕКП оштрафувала
"Рівнегаз" на 850 тис. грн

НКРЕКП оштрафувала "Рівнегаз" на 850 тис. грн
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18

НКРЕКП оштрафувала "Рівнегаз" на 850 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової перевірки наклала максимальний штраф 850 тис. грн на оператора ГРС "Рівнегаз" за донарахування обсягів споживання в платіжках.

Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала \"Рівнегаз\" на 850 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18

кстати Киевоблгаз до сих пор не сделал перерасчёт, так что ждём следующего шага регулятора - лишения лицензии на поставку газа населению...
Тракторист
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