|
|
НКРЕКП оштрафувала "Рівнегаз" на 850 тис. грн
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової перевірки наклала максимальний штраф 850 тис. грн на оператора ГРС "Рівнегаз" за донарахування обсягів споживання в платіжках.
Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала \"Рівнегаз\" на 850 тис. грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88313
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 кві, 2019 20:18
кстати Киевоблгаз до сих пор не сделал перерасчёт, так что ждём следующего шага регулятора - лишения лицензии на поставку газа населению...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4048
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор