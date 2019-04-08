Про це заявив генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Жемойда.
Дивися повний текст Україна більше не буде \"сировинною країною\" - Мінагрополітики.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 21:10
Україна більше не буде "сировинною країною" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна більше не буде \"сировинною країною\" - Мінагрополітики.
Додано: Вів 09 кві, 2019 21:10
То есть окорочка это высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью ?
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