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Україна більше не буде
"сировинною країною" -...

Україна більше не буде "сировинною країною" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 21:10

Україна більше не буде "сировинною країною" -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Жемойда.

Дивися повний текст Україна більше не буде \"сировинною країною\" - Мінагрополітики.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 21:10

То есть окорочка это высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью ?
Igorten
 
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