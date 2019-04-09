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Кого активно шукають на
ринку праці за кордоном

Кого активно шукають на ринку праці за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 21:39

Кого активно шукають на ринку праці за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботу активно пропонують працівникам сфери гостинності, водіям, будівельникам.

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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 21:39

а подмыватели ж_п старикам и разнорабочий на ферме или стройке? забыли вписать?
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