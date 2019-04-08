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Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 23:04
Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на 22,2% (17,9 мільйона доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 98,3 мільйона.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 23:04
Заметил это по 150 В. в розетке, возле Киева.
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