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Україна збільшила виручку від
експорту електроенергії на...

Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 23:04

Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на...

Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на 22,2% (17,9 мільйона доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 98,3 мільйона.

Дивися повний текст Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на чверть.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 23:04

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romiks2009
 
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