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Керівники лікарень, які не
адаптуються до медреформи,...

Керівники лікарень, які не адаптуються до медреформи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 23:13

Керівники лікарень, які не адаптуються до медреформи,...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки медичній реформі лікарі не прив’язані до одного бюджетного місця, тому ті керівники лікарень, які не адаптуються до нових умов, ризикують залишитися без персоналу.

Дивися повний текст Керівники лікарень, які не адаптуються до медреформи, можуть залишитися без лікарів — МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 23:14

Ну и будут сидеть без персонала.
romiks2009
 
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