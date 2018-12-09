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Керівники лікарень, які не адаптуються до медреформи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 23:13
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки медичній реформі лікарі не прив’язані до одного бюджетного місця, тому ті керівники лікарень, які не адаптуються до нових умов, ризикують залишитися без персоналу.
Дивися повний текст Керівники лікарень, які не адаптуються до медреформи, можуть залишитися без лікарів — МОЗ
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Додано: Вів 09 кві, 2019 23:14
Ну и будут сидеть без персонала.
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romiks2009
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