Viber оголошує про запуск сервісу місцевий Номер Viber (Viber Local Number).
Дивися повний текст Viber запустив новий сервіс для переадресації повідомлень у подорожах (фото).
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Додано: Сер 10 кві, 2019 03:37
Viber запустив новий сервіс для переадресації...
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Дивися повний текст Viber запустив новий сервіс для переадресації повідомлень у подорожах (фото).
Додано: Сер 10 кві, 2019 03:37
Ага, правда остается дело за малым - нарыть источник постоянного инета или же ходить только там, где есть бесплатный wifi.
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