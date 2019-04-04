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Viber запустив новий
сервіс для переадресації...

Viber запустив новий сервіс для переадресації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 03:37

Viber запустив новий сервіс для переадресації...

Пропонуємо до обговорення:
Viber оголошує про запуск сервісу місцевий Номер Viber (Viber Local Number).

Дивися повний текст Viber запустив новий сервіс для переадресації повідомлень у подорожах (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 03:37

Ага, правда остается дело за малым - нарыть источник постоянного инета или же ходить только там, где есть бесплатный wifi.
EKO
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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