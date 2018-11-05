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Українській стартап Nuka був оцінений в $1 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 04:28
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила співзасновниця проекту Nuka Катерина Михалко, їх проект був оцінений в $ 1 млн в рамках seed раунду залучення інвестицій.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 04:28
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