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Українській стартап Nuka
був оцінений в $1 млн

Українській стартап Nuka був оцінений в $1 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 04:28

Українській стартап Nuka був оцінений в $1 млн

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила співзасновниця проекту Nuka Катерина Михалко, їх проект був оцінений в $ 1 млн в рамках seed раунду залучення інвестицій.

Дивися повний текст Українській стартап Nuka був оцінений в $1 млн.
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papazina
 
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