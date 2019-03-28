Через територію України здійснив перший тестовий рейс новий контейнерний поїзд з Китаю в Угорщину. Вантажний рейс пройде за маршрутом Шеньсі - Еперешке.
Дивися повний текст Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 07:40
Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина
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Дивися повний текст Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина.
Додано: Сер 10 кві, 2019 07:40
Душит агрессор газом, нефтью, бензином, дизтопливом, углем, ядерным топливом, удобрениями. Даже паровоз выделил, чтобы танки на войну с собой отвезти. Но не душится никак.
Решил еще контейнерными составами подушить. Какой, сцуко, хитрый и коварный.
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