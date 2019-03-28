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Через Україну запущено
контейнерний поїзд Китай-Угорщина

Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 07:40

Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина

Пропонуємо до обговорення:
Через територію України здійснив перший тестовий рейс новий контейнерний поїзд з Китаю в Угорщину. Вантажний рейс пройде за маршрутом Шеньсі - Еперешке.

Дивися повний текст Через Україну запущено контейнерний поїзд Китай-Угорщина.
R2
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Душит агрессор газом, нефтью, бензином, дизтопливом, углем, ядерным топливом, удобрениями. Даже паровоз выделил, чтобы танки на войну с собой отвезти. Но не душится никак.
Решил еще контейнерными составами подушить. Какой, сцуко, хитрый и коварный.
summacut
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