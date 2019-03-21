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У березні українське автовиробництво
скоротилося на третину

У березні українське автовиробництво скоротилося на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 07:52

У березні українське автовиробництво скоротилося на третину

Пропонуємо до обговорення:
Кількість випущених українськими заводами автотранспортних засобів у березні склала 534 одиниці.

Дивися повний текст У березні українське автовиробництво скоротилося на третину.
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