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У Volkswagen заявили про рекорд продажів культової моделі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 08:23
Пропонуємо до обговорення:
У Volkswagen повідомили, що випуск 30-мільйонного Passat в Емдені є новим світовим рекордом в сегменті седанів.
Дивися повний текст У Volkswagen заявили про рекорд продажів культової моделі
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