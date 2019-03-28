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У Volkswagen заявили про рекорд
продажів культової моделі

У Volkswagen заявили про рекорд продажів культової моделі
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 08:23

У Volkswagen заявили про рекорд продажів культової моделі

Пропонуємо до обговорення:
У Volkswagen повідомили, що випуск 30-мільйонного Passat в Емдені є новим світовим рекордом в сегменті седанів.

Дивися повний текст У Volkswagen заявили про рекорд продажів культової моделі.
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