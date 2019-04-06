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Roshen в Липецьку скоротила збиток за рахунок здачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить її річна бухгалтерська звітність.
Дивися повний текст Roshen в Липецьку скоротила збиток за рахунок здачі приміщень в оренду
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R2
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Додано: Сер 10 кві, 2019 08:40
В аренду, окупантам, тот кто с Путиным в гляделки играет ? Ай яй яй :)
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Igorten
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Додано: Сер 10 кві, 2019 08:47
А что - пусть набутылки платят. Нужно доить их по всем фронтам.
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den783245
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Додано: Сер 10 кві, 2019 09:43
Це той що продав свій бізнес,а сам торгує з окупантом.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 10 кві, 2019 09:56
den783245 написав:
А что - пусть набутылки платят. Нужно доить их по всем фронтам.
Ну да, ну да. Зарабатывать деньги в России уже не грех, вернее в зависимости кто их зарабатывает. Если Порошенко то доит окупантов, если Зеленский то ужас ужас
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Igorten
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