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Акції Intel впали в ціні

Акції Intel впали в ціні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:00

Акції Intel впали в ціні

Пропонуємо до обговорення:
Акції Intel ймовірно знизять темп зростання після підйому на початку цього року майже на 20% внаслідок відновлення ринку напівпровідників

Дивися повний текст Акції Intel впали в ціні.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 09:00

Intel как и IBM сосредоточилась в долгосрочной перспективе на разработках квантовых ПК.
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