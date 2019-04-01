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«ІНТЕРГАЛ-БУД» отримав міжнародне визнання одразу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Провідний забудовник України виграв три нагороди в престижному міжнародному конкурсі European Property Awards 2018.
Дивися повний текст «ІНТЕРГАЛ-БУД» отримав міжнародне визнання одразу з трьома своїми проектами
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