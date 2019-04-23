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Оновлення головної сторінки

Оновлення головної сторінки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:10

И сразу огромная реклама РАВ 4 на полстраницы, молодцы!
qas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 18:22

шлак полный. строчка новостей должна ВСЕГДА идти ПО ЦЕНТРУ И НИКАКИХ ФОТОК.
Фотки и всё остальное можно размещать по флангам
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 19:17

стало неудобно. верните как было блин!
s_drashpul
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 08:54

Верните старый дизайн!
jpoll1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 11:51

Re: Оновлення головної сторінки

Какой смысл сдвигать новости в левую колонку и делать меньше? ...это ещё можно было бы понять, если бы при переходе на новость лента новостей сохранялась, а текст новости открывался праве....ленка новостей выступала в роли меню. Центральные блоки очень большие и нарушают всю структуру главной страницы. Выделить главные новости и переместить курс валют можно было и в старой версии. Конечно, привыкнуть можно к любой версии, ну пока больше минусов от этого изменения.
jurg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 11:53

  Ірина_ написав:RomanTik дякуємо за відгук!
Повернутися до старого дизайну можна натиснувши всі новини - https://news.finance.ua/ua/

З пов. Ірина

Спасибо что оставили возможность пользоваться старой страницей. Очень надеюсь что эту возможность не прикроют "под шумок" через некоторое время.
Новая под firefox 3.6.28 совсем нечитабельна.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 14:40

Отвратительно, хочется видеть новостную ленту по центру и без фото. А так куча рекламы, читать неудобно, короче полная ***, а не дизайн
ross_capitan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 00:32

Раньше с подавлением рекламы можно было нормально читать. Сейчас же получилась какая-то свалка даже с подавлением. Верните как было, а то придется искать другой сайт!
altorno
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:48

Верните блоки "Самое обсуждаемое" и "Самое читаемое"
Kart
 
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