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З січня понад 30 тис. українців
звернулися до ДФС за...

З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 10:55

З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2019 року 31 491 особа задекларувала право на податкову знижку на оплату навчання за минулий рік.

Дивися повний текст З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за компенсацією оплати навчання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 10:55

31 491 человек задекларировал право на налоговую скидку на оплату обучения за прошлый год - ничтожно мало, а проблема кроется в том, что мало кто об этой скидке знает! подал доки на налоговую скидку на оплату обучения в первых числах марта - пока тишина, но вроде как начисления должны быть в течении 2 месяцев с момента подачи документов, ждемс.
yuriy9946
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