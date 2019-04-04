З початку 2019 року 31 491 особа задекларувала право на податкову знижку на оплату навчання за минулий рік.
Дивися повний текст З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за компенсацією оплати навчання.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 10:55
З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за...
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Дивися повний текст З січня понад 30 тис. українців звернулися до ДФС за компенсацією оплати навчання.
Додано: Сер 10 кві, 2019 10:55
31 491 человек задекларировал право на налоговую скидку на оплату обучения за прошлый год - ничтожно мало, а проблема кроется в том, что мало кто об этой скидке знает! подал доки на налоговую скидку на оплату обучения в первых числах марта - пока тишина, но вроде как начисления должны быть в течении 2 месяцев с момента подачи документов, ждемс.
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