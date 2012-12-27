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Юлія Зуєва: дизлайк радянським
пережиткам, або книга...

Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23

Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні питання реінкарнації книги скарг та пропозицій розглядається в форматі електронного ресурсу.

Дивися повний текст Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга скарг в онлайні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23

"На сегодняшний день вопрос реинкарнации книги жалоб и предложений рассматривается в формате электронного ресурса, где потребители смогут оставлять жалобы, предложения и отзывы о предприятиях и учреждениях, однако при этом остро стоит вопрос технического обеспечения такого ресурса."
в общем книгу жалоб упразднили, но ничего взамен не дали. Пишите в спортлото! Хотя чего можно было ожидать от нынешних "горерехворматоров"?
RomanTik
 
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