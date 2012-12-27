На сьогодні питання реінкарнації книги скарг та пропозицій розглядається в форматі електронного ресурсу.
Дивися повний текст Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга скарг в онлайні.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23
Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга скарг в онлайні.
Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23
"На сегодняшний день вопрос реинкарнации книги жалоб и предложений рассматривается в формате электронного ресурса, где потребители смогут оставлять жалобы, предложения и отзывы о предприятиях и учреждениях, однако при этом остро стоит вопрос технического обеспечения такого ресурса."
в общем книгу жалоб упразднили, но ничего взамен не дали. Пишите в спортлото! Хотя чего можно было ожидать от нынешних "горерехворматоров"?
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