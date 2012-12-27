Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...

Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:16

На фоне официальной отмены Книги жалоб в 2018 году я решил создать онлайн ресурс книги жалоб, кому интересно, смотрите вот здесь -Онлайн книга жалоб еще сырая, но в перспективе много разных плюшек.К примеру, каждая организация подключена к своей странице и им на почту приходит уведомлении об жалобе, предложении или отзыве на которые они могут отреагировать или нет.Как мне кажется, основная проблематика заключается в том, что организации не всегда реагируют на жалобы клиентов и в результате не создается конкурентного поля где бы компании одного направления могли бы бороться за клиента путем улучшения качества своих услуг и продуктов. В таком случае должен быть мощный инструмент, лучше на законодательном уровне.Так как наше правительство не хочет книги жалоб на законодательном уровне, тогда нужно создавать коммерческий инструмент, как вариант, я Вам его показал.Есть еще одна проблематика... Этот ресурс должен иметь сильные позиции в выдаче Гугл и других поисковых системах, чтобы при поиске какой либо компании клиент мог видеть страницу книги жалоб об этой организации и лишь тогда появится возможность повлиять на качество предоставляемых услуг компаниями.Для этого всего нужны инвестиции, знания в продвижении и технических вопросах есть, готов рассмотреть любые предложения в данном вопросе. Все, кому интересно, пишите в личном сообщении, в моем профиле.