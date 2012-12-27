На сьогодні питання реінкарнації книги скарг та пропозицій розглядається в форматі електронного ресурсу.
Дивися повний текст Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга скарг в онлайні.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23
Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга скарг в онлайні.
Додано: Сер 10 кві, 2019 11:23
"На сегодняшний день вопрос реинкарнации книги жалоб и предложений рассматривается в формате электронного ресурса, где потребители смогут оставлять жалобы, предложения и отзывы о предприятиях и учреждениях, однако при этом остро стоит вопрос технического обеспечения такого ресурса."
в общем книгу жалоб упразднили, но ничего взамен не дали. Пишите в спортлото! Хотя чего можно было ожидать от нынешних "горерехворматоров"?
Додано: Сер 10 кві, 2019 13:49
Ну якби запропонували онлайн книгу скарг, де суб'єкт господарювання був би зобов'язаний надати відповідь...
Додано: Сер 10 кві, 2019 16:41
0mage0, дак отож.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 08:54
Re: Юлія Зуєва: дизлайк радянським пережиткам, або книга...
Дизлайк за статью, книга жалоб когда она вводилась и когда были соответсвующие проверки была одним из инструментов контроля за качеством услуг, ясное дело что сейчас это нужно делать другими методами, но это минус нашим законодателям, но никак не самой книге.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:16
На фоне официальной отмены Книги жалоб в 2018 году я решил создать онлайн ресурс книги жалоб, кому интересно, смотрите вот здесь -
Онлайн книга жалоб еще сырая, но в перспективе много разных плюшек.
К примеру, каждая организация подключена к своей странице и им на почту приходит уведомлении об жалобе, предложении или отзыве на которые они могут отреагировать или нет.
Как мне кажется, основная проблематика заключается в том, что организации не всегда реагируют на жалобы клиентов и в результате не создается конкурентного поля где бы компании одного направления могли бы бороться за клиента путем улучшения качества своих услуг и продуктов. В таком случае должен быть мощный инструмент, лучше на законодательном уровне.
Так как наше правительство не хочет книги жалоб на законодательном уровне, тогда нужно создавать коммерческий инструмент, как вариант, я Вам его показал.
Есть еще одна проблематика... Этот ресурс должен иметь сильные позиции в выдаче Гугл и других поисковых системах, чтобы при поиске какой либо компании клиент мог видеть страницу книги жалоб об этой организации и лишь тогда появится возможность повлиять на качество предоставляемых услуг компаниями.
Для этого всего нужны инвестиции, знания в продвижении и технических вопросах есть, готов рассмотреть любые предложения в данном вопросе. Все, кому интересно, пишите в личном сообщении, в моем профиле.
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