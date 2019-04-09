Короче, здравствуй, ОРДЛО, только с высокими тарифами (отменять их запланированное дальнейшее повышение он тоже не обещал), кстати, пенсии мы туда будем платить, хотя налоги они не платят, так хочет зе. Поздравляю!
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 10 кві, 2019 11:25
Зе угрожает инакомыслящим
Зе угрожал, что разберется со всеми, кто пишет против него в интернете, то есть свободе слова тоже конец.
Короче, здравствуй, ОРДЛО, только с высокими тарифами (отменять их запланированное дальнейшее повышение он тоже не обещал), кстати, пенсии мы туда будем платить, хотя налоги они не платят, так хочет зе. Поздравляю!
|