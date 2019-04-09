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Зе угрожает инакомыслящим

Зе угрожает инакомыслящим
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 11:25

Зе угрожает инакомыслящим

Зе угрожал, что разберется со всеми, кто пишет против него в интернете, то есть свободе слова тоже конец.
https://www.youtube.com/watch?v=HfDsckWUE8Y
Короче, здравствуй, ОРДЛО, только с высокими тарифами (отменять их запланированное дальнейшее повышение он тоже не обещал), кстати, пенсии мы туда будем платить, хотя налоги они не платят, так хочет зе. Поздравляю!
hxbbgaf
 
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