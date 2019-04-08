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У березні грошова база в Україні
зросла на півмільярда...

У березні грошова база в Україні зросла на півмільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 12:25

У березні грошова база в Україні зросла на півмільярда...

Пропонуємо до обговорення:
У березні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, зросла на 0,1% з 423,237 млрд гривень станом на 1 березня до 423,714 млрд гривень станом на 1 квітня.

Дивися повний текст У березні грошова база в Україні зросла на півмільярда гривень.
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