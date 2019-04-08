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Мінфін планує за три роки
зменшити державний борг до...

Мінфін планує за три роки зменшити державний борг до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 13:16

Мінфін планує за три роки зменшити державний борг до...

Пропонуємо до обговорення:
Питання боргу будуть в фокусі дискусій і під час зустрічей МВФ та Світового банку.

Дивися повний текст Мінфін планує за три роки зменшити державний борг до 41,4% від ВВП.
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