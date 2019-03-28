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З 1 травня за заборгованість
з комуналки штрафуватимуть...

З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 13:40

З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Такі нововведення передбачені законом "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть за кожен день прострочення.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 13:41

Відсотки, звісно, "шалені"... Хоч би вже 0.1% зробили... А що будуть перевіряти перевіряльники?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 13:48

  0mage0 написав:А що будуть перевіряти перевіряльники?


Как що? Задолженность за ком.услуги. И до кучи адекватность журнашлюх, пишущих подобные опусы.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:19

По закону доступ в жилье только по решению суда,это первое. А второе-готов недопустить,согласен на отключение центрального отопления. Хе-хе.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:22

т.е. можно отключится от отопления?
dima482
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:41

  0mage0 написав:Відсотки, звісно, "шалені"... Хоч би вже 0.1% зробили... А що будуть перевіряти перевіряльники?


Курочка по зернышку, как говорится. В зимний период общие долги за коммуналку растут на 7 млрд гривен ежемесячно. Суммарный объем уже перевалил за 70 млрд.

Вот и считайте. 70 млрд * 0,0001 * 30 = 210 млн в месяц. За год с учетом постоянно растущей суммы долга будет уже больше 3 млрд грн.

Вам мало? Странная логика. К тому же лиха беда начало - со временем увеличат и до 0,1% в день. И смотрите, как бы вы сами не попали на этот "милый и безобидный" счетчик...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:44

  dima482 написав:т.е. можно отключится от отопления?

Конечно можна, якщо сусіди не проти. Ви ж з багатоквартирного будинку?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:56

это же относится к долгам, возникшим с 1мая, т.е. апрельская коммуналка уже будет под пенёй.. а вот всё, что раньше - без
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:06

Re: З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть.

А чего вы статью полностью не передрали? Там же было написано почему хотят ходить и проверять.
Есть такое дело как магниты и утечки воды в подвалах. В стоимость куба воды заложено все, и утечки и воровство магнитами. Теперь можевладці хотят повесить на народ разницу между суммой индивидуальных счетчиков с общим домовым счетчиком. Получается будем платить по своему счетчику плюс разбитую разницу по тому что кто то стырил магнитом или утекло в подвале или на полив и мойку ковров.
Хитро, неправда ли?
Я например магнитами не пользуюсь и не собираюсь платить за чужое воровство. Тем более что по тарифу я и все остальные уже оплачиваем это чужое воровство.
С горячей водой можно разобраться просто расторгнуть договор. Вывод - Ахметову пламенный привет или Укртелеком №2. Можете уже собираться пилить параллельно с газопроводом и трубу гвс.
А по холодной воде, ставлю нагло магнит и каждый месяц показываю нули.
Всех нах на Астру.

Если бы хотели бороться с воровством то клеили бы антимагнитные ленты. Но не клеят, а значит не хотят потому что выгодно чтобы воровали. Парадокс но факт.
p_a_l
 
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