Такі нововведення передбачені законом "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть за кожен день прострочення.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 13:40
З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть за кожен день прострочення.
Додано: Сер 10 кві, 2019 13:41
Відсотки, звісно, "шалені"... Хоч би вже 0.1% зробили... А що будуть перевіряти перевіряльники?
Додано: Сер 10 кві, 2019 13:48
Как що? Задолженность за ком.услуги. И до кучи адекватность журнашлюх, пишущих подобные опусы.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:19
По закону доступ в жилье только по решению суда,это первое. А второе-готов недопустить,согласен на отключение центрального отопления. Хе-хе.
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:41
Курочка по зернышку, как говорится. В зимний период общие долги за коммуналку растут на 7 млрд гривен ежемесячно. Суммарный объем уже перевалил за 70 млрд.
Вот и считайте. 70 млрд * 0,0001 * 30 = 210 млн в месяц. За год с учетом постоянно растущей суммы долга будет уже больше 3 млрд грн.
Вам мало? Странная логика. К тому же лиха беда начало - со временем увеличат и до 0,1% в день. И смотрите, как бы вы сами не попали на этот "милый и безобидный" счетчик...
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:44
Конечно можна, якщо сусіди не проти. Ви ж з багатоквартирного будинку?
Всім процвітання!
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:56
это же относится к долгам, возникшим с 1мая, т.е. апрельская коммуналка уже будет под пенёй.. а вот всё, что раньше - без
Додано: Сер 10 кві, 2019 15:06
Re: З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть.
А чего вы статью полностью не передрали? Там же было написано почему хотят ходить и проверять.
Есть такое дело как магниты и утечки воды в подвалах. В стоимость куба воды заложено все, и утечки и воровство магнитами. Теперь можевладці хотят повесить на народ разницу между суммой индивидуальных счетчиков с общим домовым счетчиком. Получается будем платить по своему счетчику плюс разбитую разницу по тому что кто то стырил магнитом или утекло в подвале или на полив и мойку ковров.
Хитро, неправда ли?
Я например магнитами не пользуюсь и не собираюсь платить за чужое воровство. Тем более что по тарифу я и все остальные уже оплачиваем это чужое воровство.
С горячей водой можно разобраться просто расторгнуть договор. Вывод - Ахметову пламенный привет или Укртелеком №2. Можете уже собираться пилить параллельно с газопроводом и трубу гвс.
А по холодной воде, ставлю нагло магнит и каждый месяц показываю нули.
Всех нах на Астру.
Если бы хотели бороться с воровством то клеили бы антимагнитные ленты. Но не клеят, а значит не хотят потому что выгодно чтобы воровали. Парадокс но факт.
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