З 1 травня за заборгованість з комуналки штрафуватимуть...

Додано: Сер 10 кві, 2019 15:06

А чего вы статью полностью не передрали? Там же было написано почему хотят ходить и проверять.

Есть такое дело как магниты и утечки воды в подвалах. В стоимость куба воды заложено все, и утечки и воровство магнитами. Теперь можевладці хотят повесить на народ разницу между суммой индивидуальных счетчиков с общим домовым счетчиком. Получается будем платить по своему счетчику плюс разбитую разницу по тому что кто то стырил магнитом или утекло в подвале или на полив и мойку ковров.

Хитро, неправда ли?

Я например магнитами не пользуюсь и не собираюсь платить за чужое воровство. Тем более что по тарифу я и все остальные уже оплачиваем это чужое воровство.

С горячей водой можно разобраться просто расторгнуть договор. Вывод - Ахметову пламенный привет или Укртелеком №2. Можете уже собираться пилить параллельно с газопроводом и трубу гвс.

А по холодной воде, ставлю нагло магнит и каждый месяц показываю нули.

Всех нах на Астру.



Если бы хотели бороться с воровством то клеили бы антимагнитные ленты. Но не клеят, а значит не хотят потому что выгодно чтобы воровали. Парадокс но факт.