Air Astana запровадила знижки на авіаквитки з Києва в Бангкок і Пекін.
Дивися повний текст З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі знижками.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:46
З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі знижками.
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:51
Опять все написАли через одно место, Стесняюсь спросить,а обратный билет - 1200 долл?
|