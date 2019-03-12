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З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг
Astana продає квитки зі...

З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:46

З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі...

Пропонуємо до обговорення:
Air Astana запровадила знижки на авіаквитки з Києва в Бангкок і Пекін.

Дивися повний текст З Києва в Бангкок і Пекін: Аіг Astana продає квитки зі знижками.
R2
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Киев - Бангкок 14200грн. Какие 120$? Чес
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:51

Опять все написАли через одно место, Стесняюсь спросить,а обратный билет - 1200 долл?
THB
 
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