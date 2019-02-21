Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу.
Дивися повний текст Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги споживання газу.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 15:26
Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги...
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Дивися повний текст Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги споживання газу.
Додано: Сер 10 кві, 2019 15:26
Это ни что иное,как мышиная возня.Очередной пиар-театр для пересичных.
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