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Споживачам продовжують
нараховувати незаконні обсяги...

Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:26

Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги...

Пропонуємо до обговорення:
Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу.

Дивися повний текст Споживачам продовжують нараховувати незаконні обсяги споживання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:26

Это ни что иное,как мышиная возня.Очередной пиар-театр для пересичных.
sena_2008atp
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