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МВФ оновив прогноз щодо
курсу гривні до долара

МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:45

МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2024 року.

Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 15:45

30,0 грн/долар у 2020 році,
30,5 грн/долар в 2021 році,
31,0 грн/долар в 2022 році,
31,5 грн/долар в 2023 році,
31,9 грн/долар в 2024 році.

При інфляції 10-12%, знецінення гривні 1,6%. ЕКСПЕРТИ!!!
andrijk777
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