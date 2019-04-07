Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2024 року.
Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 15:45
МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
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Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
Додано: Сер 10 кві, 2019 15:45
При інфляції 10-12%, знецінення гривні 1,6%. ЕКСПЕРТИ!!!
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