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Пенсіонерам, які працюють,
перерахували пенсії

Пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 16:10

Пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2019 року автоматичний перерахунок пенсії провели 10677 особам, 4448 особам збільшено загальний розмір пенсії. Середній розмір підвищення в результаті перерахунку складає 104,76 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 16:10

Инвалидам неработающим, тоже перещитают пенсию?
miuixrp
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