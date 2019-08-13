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Пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 16:10
Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2019 року автоматичний перерахунок пенсії провели 10677 особам, 4448 особам збільшено загальний розмір пенсії. Середній розмір підвищення в результаті перерахунку складає 104,76 грн.
Дивися повний текст Пенсіонерам, які працюють, перерахували пенсії
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R2
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Додано: Сер 10 кві, 2019 16:10
Инвалидам неработающим, тоже перещитают пенсию?
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miuixrp
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Додано: Сер 10 кві, 2019 17:23
miuixrp написав:
Инвалидам неработающим, тоже перещитают пенсию?
Ой только давайте этой шайке-лейке про инвалидов хоть не напоминать.. сами знаете как они "пересчитают".. Сделают что то типа - что бы инвалид имел пенсию надо иметь стаж инвалида не менее 25 лет и выплачивать ее начнут не раньше достижения 65 лет...)) там у них ума на это хватит.. и цинизма тоже..
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Джон
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Додано: Сер 10 кві, 2019 22:59
104,76 грн. - средний размер перерасчёта? Хайпанули!
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nataly7a85
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:49
В прошлом месяце моя пенсия составляла 4142.22 в етом месяце пересчитали 3313.78гр. Работающий пенсионер с 2017 по 2019 июля ,работал 15 месяцев.Результат перерасчета минус 829гр.Большое Вам спасибо!
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vlasenko196511
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