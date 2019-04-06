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Київ купив 10 польських трамваїв Pesa за майже 570 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2019 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума угоди становить 568,44 млн гривень (з ПДВ).
Дивися повний текст Київ купив 10 польських трамваїв Pesa за майже 570 млн гривень
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