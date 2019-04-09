Фермерське господарство перерахувало 186 тисяч євро за нетелей чеської компанії, але гроші дісталися кібершахраям.
Дивися повний текст Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200 тисяч євро.
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Додано: Сер 10 кві, 2019 17:33
Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200...
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Дивися повний текст Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200 тисяч євро.
Додано: Сер 10 кві, 2019 17:33
Гонят они однако
такие переводы за бугор проходят 10 проверок и подтверждаются не один раз. То что провтыкали реквизиты получателя, в чем я, честно говоря, тоже очень сомневаюсь, - виноваты только сотрудники ООО “Кищенцы”
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